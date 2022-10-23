صحة نجران تُفعل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

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المناطق_واس

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، تحت شعار “سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن”.

وأوضحت الصحة أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، للحصول على خدمة آمنة، والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة لتشمل الطرق الصحيحة لغسل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.

وتضمنت فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إقامة العديد من الأنشطة، مثل: المحاضرات، وورش العمل، والأركان التوعوية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لتوعوية جميع الفئات من الموظفين والمرضى والزوار .

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Source almnatiq

