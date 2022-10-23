ضبط أكثر من 600 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف بالرياض

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تمكنت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، بالتعاون مع اللجان الميدانية المتخصصة، من ضبط أكثر من 600 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف.
وأكدت اللجنة الأمنية أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضحت أن الحملة شارك فيها العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة المنطقة ومكتب العمل.
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Source akhbaar24
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