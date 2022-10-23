الكويت يفوز على مضر وينهي “سوبر جلوب” في المركز التاسع (صور)

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نجح ريق الكويت الكويتي لكرة اليد، في تحقيق الفوز على نظيره مضر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لتحديد المركز التاسع والعاشر.
وفاز الكويت الكويتي على مضر بنتيجة (34-19)، على صالة وزارة الرياضة، ليحتل المركز التاسع في البطولة، بينما حل فريق مضر في المركز العاشر.
وحسم فريق الكويت شوطه الأول بالفوز على مضر بنتيجة (5-20)، بينما حسم نتيجة شوطه الثاني بفوز كبير لتنتهي المباراة بنتيجة (34-19).
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Source akhbaar24
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