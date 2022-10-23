إلزام الشركات الناقلة للركاب عبر المنافذ البرية بوضع بيانات المسافرين على أمتعتهم

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ألزمت الهيئة العامة للنقل، الشركات الناقلة للركاب عبر المنافذ البرية، بوضع بيانات المسافرين من وإلى خارج المملكة على الأمتعة الخاصة بهم.

جاء ذلك وفقاً لتعميم اتحاد الغرف التجارية السعودية، بشأن ما تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مراجعة الإجراءات المتعلقة باختصاصها وتطويرها في المنافذ الجمركية البرية لتسهيل وتحسين حركة المسافرين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م والاستراتيجية الأمنية للهيئة.

وأبان التعميم أن الجهات المختصة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملت بالتنسيق مع “الجوازات” على إنشاء صالة لاستقبال المسافرين القادمين بالحافلات، يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، وأن الأمر يتطلب إبلاغ الشركات الناقلة بإلزامية وضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة بهم، وإقفال أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها للتهريب.

وأشار إلى أنه سيجري فرض غرامة مخالفة إجراءات جمركية على غير الملتزمين وفقاً لنص الفقرة 6 من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرته الإيضاحية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ (3 /11/ 1423هـ).



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Source akhbaar24

