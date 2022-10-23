نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في موسم الرياض وموسم الدرعية، والخطط الميدانية والأمنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحقيق التكامل في الجهود من الجميع.

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Source almnatiq

