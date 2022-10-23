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كشف الدكتور محمد القحطاني، استشاري الجلدية والتجميل، عن 5 نصائح ذهبية للتعامل مع حكة فروة الرأس، تزامنًا مع انتشارها في فصل الشتاء.

وقال محمد القحطاني في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة السعودية: “حكة الرأس، إذا كانت في فترة قصيرة فهي أمرًا عادي لا نلجأ فيها للطبيب، ونكتفي باستخدام الشامبو ومرطبات الشعر، ونقلل من الشاور وقت البرد، ونقلل من استخدام المياة الساخنة”.

وأوضح الطبيب، أننا إذا لم نهتم بالحكة فأننا نساهم بتقليلها، لأننا كلما حكينا أكثر زادت ولم تنتهي، وأما إذا استمرت الحكة لفترة طويلة جدًا ولحظنا وجود طفح جلدي، يجب أن نقوم باللجوء للطبيب في البداية، لأنالعلاج في البداية يكون أسهل.

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Source almnatiq

