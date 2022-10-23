منسق مظاهرات برلين الحاشدة: حلمنا سيتحقق بسقوط نظام خامنئي في إيران

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المناطق-الرياض

قال المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ومنسق مظاهرات برلين التاريخية، حامد إسماعيليون، في كلمة له أمام حشود المتظاهرين: “حلمنا سيتحقق بسقوط إمبراطورية خامنئي القائمة على الخوف والجريمة”.

وأكد إسماعيليون، أمس السبت 22 أكتوبر، أمام عشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين خارج البلاد، والذين تجمعوا في العاصمة الألمانية في مسيرة وصفت بالتاريخية، أكد على مطالب الإيرانيين بسقوط النظام الإيراني.

وأشار إسماعيليون، الذي كان يتحدث باللغتين الفارسية والإنجليزية، إلى حلم الإيرانيين. وقال: “لا يوجد في حلمنا باعتبارنا إيرانيين، من يمنح السلاح لروسيا لقتل الأوكرانيين. حلمنا لا يقمع الأقليات، ولا يتم سجن السينمائيين والنشطاء المدنيين ولا يتجرأ من يزج بالصحافي في السجن”.

كما وجه إسماعيليون كلمته إلى المسؤولين السياسيين في العالم، وأكد على طرد سفراء إيران من دولهم، ومصادرة الثروات التي “سلبها” النظام الإيراني من الشعب.

ودعا إسماعيليون هذه الحكومات بالتعامل مع مجرمي إيران، وقال: “النظام الإيراني لا يتساوى مع إيران. طلبنا فرض عقوبات وطرد عملاء غسيل الدم ولوبيات النظام الإيراني. لا أحد يريد الدخول في حرب أو فرض عقوبات على الشعب”.

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Source almnatiq

