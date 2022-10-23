627.4 مليون إصابة بكورونا في العالم .. والوفيات 6.5 مليون

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 627.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 627,436,364 إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6,577,903 حالة وفاة
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Source almnatiq
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