الكلية التقنية بنجران تبدأ باستقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم

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المناطق_نجران
بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، باستقبال الطلبات لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، الذي يستمر حتى الخميس المقبل، وذلك عبر بوابة قبولي https://adm.tvtc.gov.sa/registration
وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات “تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، وتخصص تقنية الدعم الفني للحاسب وتخصص تقنية إدارة أنظمة الشبكات”، وقسم التقنية الإدارية والمالية “تخصص تقنيات الأعمال المكتبية وتخصص تقنيات محاسبية وتخصص تقنية التسويق والابتكار وتخصص تقنية الخدمات اللوجستية”، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص تقنية قوى كهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص تقنية التصنيع”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص تقنية المحركات والمركبات”.
وبيّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، داعياً الراغبين بالاطلاع على الشروط الدخول على الموقع.
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Source almnatiq
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