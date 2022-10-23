للرجال والنساء .. جامعة طيبة توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة

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كشفت جامعة طيبة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الصحية) عبر برنامج التدريب على رأس العمل، للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المطلوبه هي:

– أخصائي تمريض

– صانع محتوى

– كاتب محتوى

– أخصائي تصنيف وظيفي ومهني

– أخصائي تواصل اجتماعي

– كاتب إعلامي رقمي

– مصور فوتوغرافي

– مطور برامج

– مصور فيديو

– فني دعم تقنية المعلومات

– محرر فيديو

– أخصائي تواصل اجتماعي

– مصمم جرافيكس

– مصور فيديو

– مخرج سينمائي

– مبرمج تطبيقات

– مطور برامج

– مصمم مواقع ويب

– مترجم لغة إشارة

– فني شبكات (المدينة وفروعها)

وأفادت بأن شروط التقديم هي :

– يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى .

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم .

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت الجامعة إلى إن التقديم متاح حالياً عبر كتابة اسم المنشأة (جامعة طيبة) والمنطقة (المدينة المنورة) ثم الضغط على خيار (بحث) على الرابط: هنا

ويستمر التقديم حتى الأربعاء 1444/4/15هـ (الموافق 2022/11/9م).

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Source almnatiq

