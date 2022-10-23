ارتفاع أرباح البنك الأهلي بنسبة 18% و”الراجحي” بـ 14.8% في الربع الثالث من 2022

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أعلن مصرف الراجحي، تحقيقه أرباحاً في الربع الثالث من العام الحالي 2022، بلغت 4.3 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 3.8 مليار ريال حققها في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ 14.8%.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف عبد الله الراجحي، في بيان إن إجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى ارتفع بنسبة 13.0%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم العمليات.

وأبان أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 35.4% لتصل إلى 86 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 741 مليار بنسبة زيادة بلغت 27.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الأصول التمويلية للمصرف 557 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 32.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهته، أعلن البنك الأهلي السعودي، أنه سجل أرباحاً بلغت 4.7 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بأرباح 3.9 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي 2021، بارتفاع يقدر بنسبة 18%.

وأوضح البنك أن صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين ارتفع بنسبة 18.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.3% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية، ارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية، وارتفاع دخل الاستثمارات وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 11.5% ويعود ذلك لانخفاض مصاريف الموظفين، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.



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Source akhbaar24

