ارتفاع أرباح “الراجحي” 15% في الربع الثالث إلى 4.3 مليار ريال

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المناطق_الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجل أرباح بلغت 4.3 مليار ريال مقابل أرباح 3.7 مليار ريال عن الربع المماثل من 2021.

و ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.55% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.14% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 594 مليون ريال الى 490 مليون ريال بنسبة 17.51 %.

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Source almnatiq

