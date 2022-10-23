ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 199 ريال للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 174.81 ريال، 46.61 دولار، وعيار 18 وصل إلى 149.83 ريال، 39.96 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 199.78 ريال، 53.27 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 183.13 ريال، 48.83 دولار.
على جانب آخر، بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم نحو 1371 ريالاً (364.89 دولار).
وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6093 ريالاً (1621 دولاراً).
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Source almnatiq
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