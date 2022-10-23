“حساب المواطن”: المكافآت الجامعية تعتبر ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها

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أجاب برنامج حساب المواطن، على استفسار بشأن الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها طلاب الجامعات، وخطوات الإفصاح عنها.

وأكّد البرنامج أن مكافآت الطلاب تعتبر ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل”، ثم الضغط على “إضافة دخل”.

وأضاف أنه يمكن الإفصاح عن المكافأة الجامعية من خلال حساب المواطن، وذلك باختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.



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Source akhbaar24

