للممارسين الصحيين.. هذه هي الطريقة السليمة لاستخدام القناع عالي الكفاءة

︎

.



أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الطريقة السليمة لاستخدام القناع عالي الكفاءة، والذي يُعد إحدى أهم أدوات الحماية المستخدمة للوقاية من العدوى التنفسية خلال تقديم الرعاية الصحية.

وأشارت الهيئة، إلى أن القناع عالي الكفاءة يقوم بتصفية ما لا يقل عن 95% من الميكروبات الصغيرة والكبيرة في الهواء، مثل تلك التي تُسبب الدرن والحصبة وجدري الماء، بشرط ارتدائه بشكل صحيح.

ولفتت إلى ضرورة إجراء اختبار الملاءمة بشكل دوري عند استخدام القناع، وذلك للتأكد من استخدام المقاس الصحيح في كل مرة، حيث يجب استخدام المقاس والنوع المناسب بعد إجراء الاختبار.

كما شدّدت على ضرورة التأكد من سلامة القناع قبل ارتدائه، والتأكد من عدم وجود أي خلل فيه، واستخدام جهاز PAPR كبديل له في حال عدم ملاءمة أي من المقاسات المتوفرة للممارس الصحي.

ونوهت بالحرص على عدم ارتداء القناع في حال كان مبللاً أو تظهر عليه علامات تلوث، مع عدم ملامسة الجزء الخارجي عند خلعه، حيث يتم خلعه عن طريق ملامسة المطاط الخارجي فقط.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

