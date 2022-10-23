لم ينج منها أحد.. تحطم طائرة أمريكية بعد اصطدامها بمبنى سكني

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شهدت مدينة كين بولاية نيو هامبشاير الأمريكية، تحطّم طائرة صغيرة ذات محرك واحد بعد اصطدامها بمبنى سكني بالقرب من مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.
واصطدمت الطائرة بمبنى تسكنه عائلات، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل البريطانية”، حيث اندلعت ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجار بارتفاع بلغ 40 قدماً في سماء المنطقة.
فيما أكدت السلطات نجاة 8 من المستأجرين في المبنى لتمكنهم من الإخلاء في الوقت المناسب، وذلك بعد اندلاع النيران في حظيرة مكونة من طابقين ملحقة بالمبنى السكني.
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Source akhbaar24
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