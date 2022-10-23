طقس اليوم.. رياح معيقة للرؤية بالجوف والشمالية والمرتفعات وضباب بسواحل مكة والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (38 درجة في مكة المكرمة والدمام، و37 درجة في المدينة المنورة، و34 درجة في الرياض، و36 درجة في جدة، و26 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

