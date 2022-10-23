إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوفيد-19

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة مديرتها روشيل والينسكي بكوفيد-19 مساء الجمعة وإنها تعاني من أعراض طفيفة.

وقال متحدث إن والينسكي لم تكن في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي ولم تجتمع مع أي مسؤول أمريكي كبير قبل أن تثبت الفحوص إصابتها.

وأضاف المتحدث أنها حضرت قمة الصحة العالمية في برلين يومي الاثنين والثلاثاء، وأنها كانت تضع الكمامة دائما إلا عند تناول الطعام أو التحدث علنا. وعادت والينسكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقالت المراكز إن والينسكي تلقت جرعات اللقاح كاملة ولم تُصب من قبل بكوفيد-19، مضيفة أنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة.



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Source akhbaar24

