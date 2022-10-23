“تقويم التعليم” يوضح رسوم تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.
وبيّنت الهيئة، أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالاً في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.
وأضافت أنه لا يتطلب سداد أي رسوم إضافية في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الرقمية، حيث لا توجد فترة متأخرة للتسجيل.
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Source akhbaar24
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