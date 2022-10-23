اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

︎ . المناطق_واس دخلت “اتفاقية الإطار الاستراتيجي” بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، والتي توفر منصة لتعاون أوثق ، حيز التنفيذ.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها “تم التصديق على الاتفاقية من قبل أستراليا والاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بعد توقيعها في العام 2017م. وستساعد الاتفاقية على دفع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي وتمهيد الطريق لتعاون أوثق بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف الرئيسية”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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