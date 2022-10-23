مخاطر ومخالفة.. “المراوغة بسرعة بين المركبات” في تحذير لـ”المرور”

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حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي من المراوغة بسرعة بين المركبات، مشيرة إلى أنها تربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.
وأوضحت “المرور”، عبر حسابها على “تويتر”، أن المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة للأنظمة، وتعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، وترفع نسبة وقوع الحوادث، وتزيد صعوبة التحكم في المركبة.
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Source almnatiq
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