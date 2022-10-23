نادي الإبل يعلن مواعيد وشروط التقديم على الوظائف الموسمية لمهرجان الملك عبدالعزيز

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أعلنت إدارة نادي الإبل، شروط التقديم ومواعيد بدء التسجيل للجنسين في الوظائف الموسمية للنسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأوضحت الإدارة، أنه يمكن التسجيل للوظائف الموسمية من خلال منصة التسجيل الخاصة بالمهرجان؛ وذلك حرصاً على دعم الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن شروط التقديم على الوظائف الموسمية للجنسين، تتضمّن: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، على أن يتم استكمال الطلبات المذكورة بهذا الرابط.
وأضافت أنه من ضمن الشروط اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشح للعمل، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح خلال الفترة من 23- 29 أكتوبر الجاري.
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Source akhbaar24
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