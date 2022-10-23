الكشف عن موعد حسم مصير “المولد” بشأن مشاركته بالمونديال

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كشفت مصادر ، أن المحامين المختصين بقضية تخفيض عقوبة لاعب الشباب فهد المولد، يعملون على تجهيز مذكرة الرد وتسليمها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن تعقد جلسة الاستماع في محكمة كاس، إما في أواخر شهر ديسمبر أو خلال يناير القادم.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني الأولية التي سلمت للجنة المنظمة (الجمعة)، تواجد اسم المولد، في حين يتوقع مشاركة اللاعب مع الأخضر في كأس العالم قطر 2022، بعد اعتماد القائمة النهائية في 14 نوفمبر القادم.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد أعلنت في 16 مايو 2022، أنها أصدرت قراراً تأديبياً بإيقاف النجم فهد المولد لمدة 18 شهراً، وذلك لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي في 25 أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفاً بعد تقديم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيّاً لمعاناته من مرض وراثي.

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Source almnatiq

