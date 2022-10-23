أمين منظمة التعاون الإسلامي يزور مركز “إرسيكا” في اسطنبول

︎ . المناطق_واس زار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية “إرسيكا” -الجهاز المتفرع عن المنظمة-، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول.

والتقى معالي الأمين العام خلال الزيارة بمدير عام المركز الدكتور محمود إرول قليج، واستمع منه لشرح عن عمل المركز، والمشاريع التي يضطلع بها.

وأكد معاليه على مواصلة دعم الأمانة العامة للمركز والبرامج التي يقوم بها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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