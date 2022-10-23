“الهلال الأحمر” بتبوك ينقذ حياة رضيع تعرض للاختناق بعد الولادة

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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغاً عن حالة ولادة في وضع حرج للأم والمولود؛ إذ تبين عند وصول الفرق الطبية التفاف الحبل السري حول عنق المولود ما تسبب باختناقه.
وذكرت هيئة الهلال الأحمر بتبوك أن الفرق الطبية تدخلت وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت بعمل الإنعاش للمولود الذي اتضح أنه كان يعاني من توقف للقلب والتنفس.
وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الطبية تمكنت من إعادة النبض والتنفس له، مؤكدة أن هذه الحالات تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة التي تحتاج لمجهودات طبية مكثفة.
وشددت على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق “توكلنا” لتوفير الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.
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Source akhbaar24
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