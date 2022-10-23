الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن عدد من الوظائف الإدارية للجنسين

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يعلن الصندوق السعودي للتنمية (المركز الرئيسي بالرياض) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي متقدم إدارة التغيير

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مشاريع) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

– أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مشاريع) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– مهارات في العمل الجماعي وتحقيق الأهداف.

نبذة عن الصندوق:

تأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 1394/8/14هـ الموافق 1974/9/1م، وبدأ أعماله بتاريخ 1395/2/18هـ الموافق 1975/3/1م، كما هو محدد في نظامه، فإن الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1444/3/25هـ (الموافق 2022/10/21م) عن طريق الرابط: “اضغط هنا” ويستمر حتى الخميس 1444/4/2هـ (الموافق 2022/10/27م).

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Source almnatiq

