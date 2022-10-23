خلال يومين.. مبيعات مزاد الإبل بتربة حائل تتجاوز 3 ملايين ريال

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تجاوزت القيمة السوقية لمزاد الإبل بتربة حائل خلال اليومين الماضيين، مبلغ 3 ملايين ريال في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل.
وجاء ذلك في “مزاد النوادر” ضمن المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل.
ويعد المزاد مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، حيث سجل حراج المزاد الخارجي وشبوك ملاك الإبل في مواقعهم أكثر من 500 ألف ريال.
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Source akhbaar24
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