وتشهد سواحل المملكة ازدهارا في عدد قوارب الصيد والنزهة، خاصة مع دخول موسم الشتاء، إذ تعد متنفسا للزوار والأهالي لممارسة الرياضات البحرية، وركوب القوارب البحرية، والاستمتاع بهواية الصيد.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعداد القوارب المرخصة للصيد والنزهة العام الماضي، حيث بلغت 13.711 قاربا بزيادة 2115 قاربا عن العام الذي قبله، وحلت جازان ثانيا بــ8337 قاربا بزيادة 3273 قاربا، والشرقية ثالثا بــ6337، بانخفاض 3614 عن عام 2020، وتبوك رابعا بـ4540 قاربا بزيادة 2514 قاربا، وعسير خامسا بــ4349 قاربا بزيادة 1773 قاربا، والمدينة المنورة سادسا بــ3494 قاربا بزيادة 1070 قاربا.
وسجلت المنطقة الشرقية انخفاضا في زيادة عدد قوارب الصيد والنزهة المرخصة بنسبة 37%، واستحوذت تبوك على أعلى نسبة زيادة بــ124%، وحلت عسير ثانيا بــ69%، وجازان ثالثا بــ66%، والمدينة المنورة رابعا بــ44%، ومكة المكرمة خامسا بــ18%.
قوارب الصيد والنزهة
%21 ارتفاعا
40.6 ألف قارب مرخص
3 هوايات لاستخدامات القوارب
مكة تتصدر أعداد القوارب المرخصة
تبوك الأعلى نسبة ارتفاع
الأكثر قوارب مرخصة:
مكة: 13.711
جازان: 8337
الشرقية: 6337
تبوك: 4540
عسير: 4349
الأعلى نسبة زيادة
تبوك: 124%
عسير: 69%
جازان: 66%
المدينة المنورة: 44%
مكة المكرمة: 18%
كانت هذه تفاصيل خبر جازان تفوق الشرقية في القوارب المرخصة - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.