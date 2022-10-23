جازان تفوق الشرقية في القوارب المرخصة - #عاجل

سجلت قوارب الصيد والنزهة في مناطق المملكة ارتفاعا بنسبة 21% العام الماضي، إذ بلغ إجمالي القوارب المرخصة 40.637 قاربا، مقارنة بعام 2020 الذي حصد 33.539 قاربا مرخصا.

وتشهد سواحل المملكة ازدهارا في عدد قوارب الصيد والنزهة، خاصة مع دخول موسم الشتاء، إذ تعد متنفسا للزوار والأهالي لممارسة الرياضات البحرية، وركوب القوارب البحرية، والاستمتاع بهواية الصيد.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعداد القوارب المرخصة للصيد والنزهة العام الماضي، حيث بلغت 13.711 قاربا بزيادة 2115 قاربا عن العام الذي قبله، وحلت جازان ثانيا بــ8337 قاربا بزيادة 3273 قاربا، والشرقية ثالثا بــ6337، بانخفاض 3614 عن عام 2020، وتبوك رابعا بـ4540 قاربا بزيادة 2514 قاربا، وعسير خامسا بــ4349 قاربا بزيادة 1773 قاربا، والمدينة المنورة سادسا بــ3494 قاربا بزيادة 1070 قاربا.

وسجلت المنطقة الشرقية انخفاضا في زيادة عدد قوارب الصيد والنزهة المرخصة بنسبة 37%، واستحوذت تبوك على أعلى نسبة زيادة بــ124%، وحلت عسير ثانيا بــ69%، وجازان ثالثا بــ66%، والمدينة المنورة رابعا بــ44%، ومكة المكرمة خامسا بــ18%.

قوارب الصيد والنزهة

%21 ارتفاعا

40.6 ألف قارب مرخص

3 هوايات لاستخدامات القوارب

مكة تتصدر أعداد القوارب المرخصة

تبوك الأعلى نسبة ارتفاع

الأكثر قوارب مرخصة:

مكة: 13.711

جازان: 8337

الشرقية: 6337

تبوك: 4540

عسير: 4349

الأعلى نسبة زيادة

تبوك: 124%

عسير: 69%

جازان: 66%

المدينة المنورة: 44%

مكة المكرمة: 18%