ملتقى للتوظيف بجامعة الأمير سطام

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وأوضح عميد الكلية التطبيقية الدكتور لفاي السلمي، أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف لتوفير فرص وظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، وغيرهم من الباحثين عن العمل، ليكونوا قوى بشرية تشغل الوظائف بمهارات علمية ومهارية مقتدرة، كما يهدف لتعميق وعي الفئات المستهدفة بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاقيات العمل، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مركز رواد الأعمال، لتأهيل الفئات المستهدفة وصقل مهاراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل.
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