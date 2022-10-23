رصد 85 مخالفة على مبان قيد الإنشاء في الخبر

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وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي مواصلة للخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تركزت في عدم الالتزام بتسوير موقع الإنشاء، وعدم الالتزام بنظافة الموقع، وترك المخلفات، وعدم وجود حاوية، واستخدام الساحات والطرق في وضع مواد البناء.وأكدت حملاتها الرقابية على ضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، داعية ملاك ومقاولي المباني تحت الإنشاء، إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية نفذت خلال الشهر الجاري، 284 جولة رقابية، رصدت خلالها 173 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في مدينة الظهران، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
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