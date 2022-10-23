بدء التسجيل في الدبلومات بتقني المهد

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وأوضح عميد الكلية التقنية المهندس فيصل الحربي، أن البدء في برنامج الدبلوم المسائي لكلية البنين يشمل تخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب وتقنية المحركات والمركبات، حيث اتخذت المؤسسة الإجراءات الجديدة في تخفيض الرسوم وأصبحت تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج الدبلوم 360 ريالا.وأضاف، أن التقديم لمرحلة الدبلوم (معهد) يشمل خريج المرحلة المتوسطة وشهادة إتمام الصف الأول الثانوي وشهادة إتمام الصف الثاني الثانوي، وتقدم له مكافأة شهرية قدرها 800 ريال، وبعد الانتهاء يحصل على دبلوم الثانوية الصناعية.
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