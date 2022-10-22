“كأس العالم” يتغنى بسلمان الفرج (فيديو)

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أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم، بنجم المنتخب الوطني السعودي، سلمان الفرج، قبل انطلاق مونديال قطر 2022 في شهر نوفمبر المقبل.
ونشر حساب كأس العالم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لسلمان الفرج، وعلق عليه: “رؤية ومهارة استثنائيتان في الملعب”.
وأضاف حساب كأس العالم: “سلمان الفرج أثبت جدارته لقيادة خط وسط المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA قطر2022”.
يذكر أن المنتخب الوطني تغلب على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة (1 – 0)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
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Source akhbaar24
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