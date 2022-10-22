منطقة بوليفارد رياض سيتي تفتح أبوابها اليوم لاستقبال زوار موسم الرياض

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فتحت منطقة بوليفارد رياض سيتي أبوابها، اليوم (السبت)؛ لاستقبال زوار موسم الرياض بنسخته الثالثة، والذي افتتح أمس بمجموعة من العروض الضخمة.

وبدأت المنطقة في استقبال زوارها اليوم وسط عروض بالنافورات الملونة، وعروض الألعاب النارية التي هزت سماء الرياض، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي ومنافذ التسوق.

وتشمل فعاليات “منطقة بوليفارد رياض سيتي” 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب لماجد عبدالله، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة، كما شهدت المنطقة هذا عام تطورات عديدة، منها تحسين تجربة الزائر، وتطوير منطقة “ذا آلي” التي تجمع أرقى المطاعم والمقاهي المميزة بإطلالة على نافورة “بوليفارد رياض سيتي”؛ ليزيد مجموع تطوير المنطقة إلى 30%، إضافة إلى استحداث 12 مطعماً ومقهى جديداً.

وتتضمن مناطق “بوليفارد رياض سيتي” الداخلية، منطقة “الجاردن”، التي تضم مطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق، ومنطقة “الموسيقى”، ومنطقة “سبورت” التي توفر العديد من الأنشطة التنافسية، ومنطقة “استديو”، ومنطقة “أفالانش” المدينة الثلجية، إضافة إلى منطقة “تراكاديرو” التي تضم أكثر من 500 لعبة إلكترونية.

كما تضم عدداً من المناطق الداخلية الترفيهية، مثل: منطقة “النافورة” الراقصة، ومنطقة “سكوير”، التي استوحت تصميمها من ميدان “تايم سكوير” في نيويورك، بشاشاتها العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30م، فضلاً عن عدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية.

وتعد منطقة بوليفارد رياض سيتي أكبر وجهة ترفيهية في موسم الرياض، وتُفتح أبوابها بدءاً من الساعة 4 مساءً وتُغلق 2 صباحاً، ويتاح للزوار البقاء فيها حتى الساعة 4 فجراً.



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Source akhbaar24

