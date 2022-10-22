تقني تبوك يعلن عن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1444 هـ

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المناطق_تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، عن مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثاني لعام 1444 هـ ، في الفتره الصباحية والمسائية .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي بأن مواعيد التسجيل ستبدأ من الغد وتستمر حتى 02 / 04 / 1444 هـ، لبرامج الدبلوم للفترتين الصباحي والمسائي بالكليات التقنية للبنين والبنات ،ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ،داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبيناً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration

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Source almnatiq

