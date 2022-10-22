“القصبي” يبحث أوجه التعاون مع وزراء الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي (صور)

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عقدَ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، اليوم (السبت)، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء ومسؤولي الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وناقش “القصبي”، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، أوجه التعاون في مجال الإعلام، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق الأهداف المشتركة.

والتقى وزير الإعلام المكلف بكل من: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ومدير دائرة الاتصالات التركية فخر الدين آلتون، والمشرف العام على الإعلام الرسمي بفلسطين أحمد عساف، ووزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أورانجزيب، ووزير دولة ليبيا للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق محمد الأسدي.





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Source akhbaar24

