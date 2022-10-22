الأحد.. افتتاح المؤتمر الفني الأول بالرياض بحضور نخبة من المدربين العالميين

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يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأحد المؤتمر الفني الأول بعنوان (أفضل الممارسات المستدامة لكرة القدم السعودية وتنمية المواهب) والذي يقام على مدى يومين بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات والأندية السعودية، ونخبة من المدربين العالميين.

ومن المقرر أن يستهل المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت أعمال المؤتمر بعرض تقديمي، تعقبه تقارير يقدمها مدربو المنتخبات الوطنية عن مشاركاتهم في المسابقات المختلفة، بدءًا من المدير الفني للمنتخب الأول الفرنسي إيرفي رينارد عن طريق الاتصال المرئي، ومدربة منتخب السيدات مونيكا ستاب، ومدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري بالاتصال المرئي، ومدرب منتخب الشباب صالح المحمدي، ومدرب منتخب الناشئين عبدالوهاب الحربي، ومدرب منتخب البراعم خالد الفرحان.

وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المدربيين العالميين يتقدمهم مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السيد آرسين فينغر ومدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني، والمدرب البرتغالي فلاش بواش.



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Source akhbaar24

