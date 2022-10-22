فيتامين سي يصبح خطراً في هذه الحالة

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المناطق_الرياض
كشف طبيب مصري عن حالة يصبح فيها فيتامين سي خطراً على صحة الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد رفعت أن فيتامين سي يساعد الجسم على امتصاص فيتامين إيه، في حين أنه إذا زاد عن حده يمنع امتصاصه.
وقال رفعت، خلال لقائه أمس في برنامج «يحكى أن» على شاشة القناة الأولى المصرية، إن الفيتامينات نوعان، النوع الأول هي الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والنوع الثاني هو الفيتامينات التي تذوب في الماء.
وأضاف أن من الفيتامينات التي تذوب في الدهون فيتامين إيه، وهو ضروري للإنجاب والنمو والعيون والبشرة والشعر.
ولفت إلى أنه يساعد الجسم على مقاومة الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن الأطعمة الغنية به هي: الكبد، والأسماك، والبيض، واللبن، والخضراوات، والفواكه الملونة.
وأكد أن فيتامين دي من ضمن الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم، وضروري لصحة العظام والأسنان والمحافظة على طاقة وحيوية الجسم بشكل عام، لافتاً إلى أن الأطعمة الغنية به هي: الأسماك، واللبن، وصفار البيض.
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Source almnatiq
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