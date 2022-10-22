الأخضر الاولمبي يواصل تمارينه في معسكر دبي استعدادا لغرب آسيا

︎

.



واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل في جدة.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متخصصة.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة “الثانية” وإلى جانبه منتخبي البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

