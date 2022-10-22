بـ6 حكمات.. التحكيم النسائي ينتظر الظهور الأول في تاريخ كأس العالم

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يشهد كأس العالم “قطر 2022” حدثًا استثنائيًا، إذ سيكون للتحكيم النسائي تواجدًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختار 6 حكمات للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم من بين 105 حكام أعلن “فيفا” عن اختيارهم لمونديال قطر.

وجاء اختيار الحكمات الست بواقع 3 حكمات للساحة و3 كمساعدات، حيث تم اختيار الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية ساليما موكاسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات للساحة.

في المقابل تم اختيار 3 حكمات مساعدات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

وعمل الاتحاد الدولي في السنوات الأخير على تكليف حكام سيدات لإدارة المباريات في بطولات الرجال التي تقام تحت مظلته سواء على مستوى الناشئين أو الكبار، لكنها المرة الأولى التي سيتواجد فيها العنصر النسائي التحكيمي في المونديال.

يذكر أن قائمة حكام كأس العالم “قطر 2022” تضم 36 حكمًا و69 حكمًا مساعدًا و24 حكم فيديو، ولأول مرة سيتواجد حكام فيديو من آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية بعدما كان الاختيار مقتصرًا في المونديال الماضي “روسيا 2018” على الحكام من أوروبا وأمريكا الجنوبية.



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Source akhbaar24

