444 ألف زائر للمدينة المنورة يوميا

وصل عدد زوار المدينة المنورة خلال الربع الأول من هذا العام إلى 40 مليون زائر، بواقع 444 ألف زائر يوميا، وفقا لإحصائية وكالة شؤون المسجد النبوي خلال الإحصائية التي أعلنتها.

وتدفق زوار الداخل والمعتمرون على المدينة المنورة من بداية العام لزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية والأثرية والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية في المدينة، إضافة إلى إطلاق عدد من الفعاليات والمشاريع الحديثة، إضافة إلى المعارض والمشاريع الثقافية بساحة المسجد النبوي، وطرق التنقل بين المساجد التاريخية والمسجد النبوي، التي تمكن الزائر من التنقل بين تلك المواقع مشيا أو استخدام وسائل النقل المختلفة ووسائل النقل العام.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي نهاية الأسبوع أن عدد الذين تشرفوا بالصلاة والزيارة للمسجد النبوي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 40 مليونا أدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الرئاسة بذلها أقصى الجهود لتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير أحدث آليات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحديثة المتطورة.

في المقابل شرعت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المتاحف بتجهيز سكة حديد الحجاز ومتحف المدينة المنورة لاستقبال الزوار، وفتح المتحف أمام الزوار يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى المساء، فيما تقوم بعمل عدد من الفعاليات داخل سور السكة، فيما أنهت أمانة المدينة تهيئة الحدائق والملاعب والمتنزهات والمرافق البلدية، من خلال تكثيف أعمال النظافة وتجهيز المسطحات الخضراء وصيانة الأعمدة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات، مع تخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

في حين شهدت المدينة عددا من الفعاليات استهدفت أهالي المدينة وزوارها خلال تلك الفترة، منها السوق الأسبوعي الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء في ممشى حديقة الملك فهد، من خلال إيجاد سوق أسبوعي يعمل نهاية الأسبوع، ويستعرض منتجات أكثر من 30 شابا وفتاة منتجاتهم على المارة والزوار، مع إتاحة الفرصة للمشاركين من خلال إتاحة الفرصة كل شهر لمجموعة أخرى من الشباب والفتيات.