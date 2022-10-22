اعتدال الأجواء يرفع بلاغات العالقين بالصحارى

وصل عدد بلاغات العالقين التي تلقاها فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الـ 14 يوما الماضية من هذا الشهر، 1401 بلاغا بمعدل 100 بلاغ في اليوم الواحد، وأرجع مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ الزيادة إلى بداية اعتدال الأجواء وقُرب الشتاء ما شجع الكثيرين على الرحلات البرية، إذ سجل في يوم واحد فقط «السبت» من الأسبوع المنصرم أكثر من 103 بلاغات لمركبات عالقة في الوحل والرمال، مطالبا الجميع وخصوصا من يرتادون البر والصحارى، وهواة الرحلات البرية والمغامرات بعدم المجازفة والمخاطرة دون أن تكون لدى البعض منهم المعلومات والدراية بالطرق، خاصة قليلي الخبرة الذين لا يعتمدون على الخرائط، ومن لا يتزودون بأدوات الإنقاذ والسلامة وأجهزة التواصل، موجها النصح لمن يحاولون اختصار المسافة بالحظر من العلوق في الصحراء، مطالبا بمتابعة مسيرهم عبر الطرق المعبدة والسليمة.



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