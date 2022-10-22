1400 حافلة نقلت 80 ألف طالب بالرياض

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد»، أن عدد الحافلات المنفذة للخدمة في مدينة الرياض بلغ أكثر من 1400 حافلة قامت بإجمالي 112 ألف رحلة منذ بداية العام الدراسي الحالي لخدمة 1300 مدرسة وأكثر من 80 ألف طالب وطالبة مشمولين بالخدمة.

جاء ذلك في إيضاح للشركة حول ما نشر في «دوت الخليج» يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 الموافق 18 أكتوبر 2022، تحت عنوان «التكدس أبرز مشكلات النقل المدرسي»، وما تضمنه من شكاوى وملاحظات.. في ما يلي نصه: تؤكد شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» حرصها الكامل على توفير خدمات النقل المدرسي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة في جميع مناطق المملكة، وفق اشتراطات تراعي أقصى معايير الراحة والأمن والسلامة للطلاب والطالبات، ومعايير صارمة في إدارة العمليات الرقابية والتشغيلية، ونرغب في إيضاح بعض الموضوعات التي تم الإشارة إليها في التحقيق وذلك على النحو التالي:

أولًا: تكدس الطلبة في الحافلات وأعطال في الخدمة

في ما يتعلق بالإشارة إلى وجود تكدس للطلبة في الحافلات المدرسية وأنه يتم إركاب 60 طالبا في حافلة مدرسية لا تتسع إلا لعدد 30 راكبا فتؤكد الشركة أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه، وأن هذا العدد الكبير لا يمكن أن تستوعبه الحافلة، إضافة إلى أن أنظمتها الإلكترونية لا تتيح تسكين الطلبة إلا على حسب السعة المقعدية للحافلة، وذلك وفقًا للخطة التشغيلية، كما أن هناك أكثر من 200 مشرف ومراقب ميداني في مختلف مناطق المملكة يقومون بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات، ورصد أي مخالفات أو أعطال في الحافلات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجتها.

ثانيًا: طول الرحلة المدرسية

توضح «رافد» أنه من خلال تحليل بيانات الرحلات المدرسية بمدينة الرياض، التي يتم رصدها عبر نظام AVL فإن متوسط مدة الرحلة المدرسية للحافلات بمدينة الرياض يقدر بساعة و11 دقيقة فقط، وهو ما يتوافق مع الحدود الطبيعية للنقل المدرسي، لا سيما أن أوقات العودة من المدارس تتداخل مع أوقات الذروة للحركة المرورية.

ثالثًا: عدم توفير الخدمة لبعض المدارس والطلبة:

من مبدأ حرص الشركة على استفادة أكبر عدد من الطلاب والطالبات من الخدمة فقد أتاحت لأولياء الأمور التسجيل في الخدمة بنهاية العام الدراسي الماضي 1443 أي قبل وقت كاف من بداية العام الدراسي الحالي وذلك لتتمكن من التخطيط الجيد للخدمة وتجهيز الأسطول ودراسة الطلبات وشمول الطلاب المستوفين لشروط النقل وفق معايير الاستحقاق المعتمدة، التي تم النشر عنها مسبقًا ومرفق بهذا التعقيب نسخة منه، علماً أن حافلات النقل المدرسي انتظمت في تقديم الخدمة منذ أول يوم دراسي لهذا العام 1444، وبلغ عدد الحافلات المنفذة للخدمة حتى تاريخه في مدينة الرياض أكثر من 1400 حافلة قامت بإجمالي 112 ألف رحلة منذ بداية العام الدراسي الحالي لخدمة 1300 مدرسة وأكثر من 80 ألف طالب وطالبة مشمولين بالخدمة.

رابعًا: عدم الرد على الشكاوى والملاحظات:

أما ما يخص الشكاوى فيتم استقبالها عبر مختلف قنوات الشركة المختلفة ويتم التعامل معها بشكل مباشر حيث تم استقبال 2674 بلاغًا واستفسارًا منذ بداية العام الدراسي في مدينة الرياض وقد تم معالجة ما نسبته 98% منها وجاري العمل على استكمال البقية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعاملت خلال العام الحالي وعلى مستوى كافة مناطق المملكة مع أكثر من 87 ألف عملية خدمة عملاء سواء عبر الرقم المجاني 8001231000 أو على حساب رعاية العملاء @rafedcare والبريد الإلكتروني [email protected] ومختلف منصات التواصل ليتمتع أبناؤنا الطلاب والطالبات بنقل مدرسي آمن ومريح.

معايير الأمن والسلامة

وتضطلع شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» بدور كبير في تقديم خدمة النقل المدرسي إذ تقدم الخدمة اليوم لأكثر من 830 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة عبر 15400 حافلة ومركبة للتعليم العام و2200 حافلة ومركبة لذوي الإعاقة بإجمالي ما يزيد على مليون رحلة ذهابًا وإيابًا إلى 15 ألف مدرسة، قطع خلالها أسطول النقل المدرسي أكثر من 11.6 مليون كيلومتر منذ بداية العام الدراسي الحالي.