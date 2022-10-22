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تطوير مطل جبل الفطيحة وتعزيز موقعه السياحي

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة بيش، عقدا استثماريا لتطوير مطل جبل الفطيحة المطل على وادي بيش، وذلك ضمن استراتيجية ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لدعم وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة المالية لتطوير المواقع السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس البلدية المهندس رمزي بن هادي دغريري، أنه تم تسليم الموقع للمستثمر للبدء بالعمل وإعداد المخططات والتصاميم للموقع، حيث سيباشر المقاول العمل بعد اعتماد المخططات، لافتا إلى ما يمتاز به المطل من إمكانات وموقع متميز، تجعله وجهة سياحية مهمة بالمحافظة، حيث سيجري العمل من خلال مشروع التطوير على توفير الخدمات التي تعزز موقعه السياحي.

وبين أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود بلدية بيش الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير، وتعزيز جهودها في إبراز مقومات محافظة بيش على الخارطة السياحية والترفيهية وتوفير مزيد من الخيارات الترفيهية للمتنزهين، بما يواكب جودة الحياة ويحقق الاستدامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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