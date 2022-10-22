تطوير مطل جبل الفطيحة وتعزيز موقعه السياحي

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وأوضح رئيس البلدية المهندس رمزي بن هادي دغريري، أنه تم تسليم الموقع للمستثمر للبدء بالعمل وإعداد المخططات والتصاميم للموقع، حيث سيباشر المقاول العمل بعد اعتماد المخططات، لافتا إلى ما يمتاز به المطل من إمكانات وموقع متميز، تجعله وجهة سياحية مهمة بالمحافظة، حيث سيجري العمل من خلال مشروع التطوير على توفير الخدمات التي تعزز موقعه السياحي.وبين أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود بلدية بيش الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير، وتعزيز جهودها في إبراز مقومات محافظة بيش على الخارطة السياحية والترفيهية وتوفير مزيد من الخيارات الترفيهية للمتنزهين، بما يواكب جودة الحياة ويحقق الاستدامة.
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