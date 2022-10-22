غرامة 36 ألف ريال تنتظر وافدا ومخالفا قطعا أشجارا

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16ألف ريال لكل م3.وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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