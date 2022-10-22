شكرا لقرائتكم خبر غرامة 36 ألف ريال تنتظر وافدا ومخالفا قطعا أشجارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما من الجنسية الباكستانية، ومخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من 200 م 3 من الحطب المحلي وأكثر من 700 م3 من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16ألف ريال لكل م3.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.