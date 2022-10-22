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جاء ذلك، خلال عقد الاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة، برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل رئيس الدورة الحالية. وناقش الوزراء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في المجال الصحي، ودعم وتنفيذ خطة العمل المستقبلية المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، ودعم مشاريع التعاون في المدن الصحية وتنظيم التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية بدول المجلس، فضلا عن القرارات الداعمة للاستمرار في التعاون والتنسيق للعمل بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة والتعاون الدولي في المجال الصحي.وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة الحالية)، في تدشين «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها»، كونه مركزا إقليميا للصحة العامة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة لوضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف والمعلومات بين دول مجلس التعاون، ودوره الهادف في تقييم المخاطر وتفعيل البرامج وخطط العمل المشترك، إضافة إلى دعم وتعزيز وتطوير التدريب.
أهداف المركز
- تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي
- بناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية
- التخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة
- تعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.
- استخدام البيانات الصحية لوضع المؤشرات والبحوث الخليجية المشتركة.
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