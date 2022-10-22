الكويت يقسو على مينيستروس المكسيكي في سوبر جلوب

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حقق فريق الكويت الكويتي فوزه الأول خلال منافسات النسخة الجارية من سوبر جلوب أمام نظيره مينيستروس المكسيكي. وفاز فريق الكويت الكويتي على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة 26-41، في لقاءات تحديد المراكز من الـ12-9. ويلتقي فريق الكويت نظيره مضر؛ للمنافسة على المركزين التاسع والعاشر، في اللقاء الذي سيقام يوم غد الأحد عند الساعة 11:30 ظهراً.

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