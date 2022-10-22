هلال تبوك ينقذ حياة طفل حديث ولادة

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المناطق_تبوك

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغاً عن حالة ولادة في وضع حرج للأم والمولود إذ تبين عند وصول الفرق الطبية إلتفاف الحبل السري حول عنق المولود ما تسبب بإختناقه

وذكرت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك أن الفرق الطبية تدخلت وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات ، وقامت بعمل الإنعاش للمولود الذي إتضح أن لديه توقف قلب وتنفس وإستطاعت الفرق بعد (توفيق الله سبحانه وارادته ) بإعادة النبض والتنفس له.

وأكدت الهيئة بأن هذه الحالات تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة والتي تحتاج مجهودات طبية مكثفة ويعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بدمى ووسائل تدريب متخصصه والتي تقام بشكل دوري.

وشددت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” او نداء إستغاثة من تطبيق ( توكلنا ) و الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

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Source almnatiq

