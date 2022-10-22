القبض على مواطن لسرقته مركبة واستخدامها في أعمال السرقة والسلب بالرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (السبت)، أنها ألقت القبض على مواطن لسرقته مركبة، استخدمها في أعمال السرقة والسلب.

وأكدت شرطة الرياض أنه تم استرداد المركبة المسروقة، التي استخدمها المتهم في سلب متاجر ومراكز طبية ومستودعات.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.



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Source akhbaar24

