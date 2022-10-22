حسن عسيري ينعي خالد سامي: فقدنا اسم مهم في الساحة الفنية

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نعى الفنان حسن عسيري، صديقه وزميله خالد سامي، التي توفي مساء أمس الجمعة، بعد رحلة طويلة مع المرض، مُشيرًا، أن الفن فقد اسم مهم وكبير على الساحة.

وقال الفنان ناصر القصبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أم بي سي: “الله يرحم خالد سامي صديقنا ويسكنه فسيح جناته، ويجعل كل ما تعرض لها شفيعًا له”.

وتحدث عن رحلتهم الفنية، قائلًا: “رحلتنا معه كانت طويلة جدًا، لا أريد أن أقول كلام مواساة ولكن خالد سامي كان شخصًا لطيفًا ويستشعر جدًا بـ أصدقلئه، كما أنه كان سريع البديهة، وله مواقف مميزة كثيرة معنا”.

وعن علاقته بـ “ناصر القصبي”، أشار: ” خالد سامي كان يعتز بأعماله مع ناصر القصبي، حيث كانت علاقتهم قوية جدًا، كما كان شخصًا لطيفًا وقريب من الكل، لذلك أريد أن أقول أننا فقدنا اسم مهم جدًا”.

وأكمل: “أريد أن أعزي زوجته، حيث يحضرني موقف له حينما كنا نتحدث إليه في المستشفى كان دائمًا يعتز بمواقف زوجته معه، حيث كانت تُسانده بشكل كبير”.

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Source almnatiq

