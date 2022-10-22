هل يوجد للتأتأة علاجات دوائية؟.. مُختص يُجيب (فيديو)

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تحدث عبدالحكيم بن معمر، عن حقيقة وجود علاج دوائي لعلاج التأتأة، مؤكدًا، أنها ليس لها علاجات دوائية، وعلاجها الوحيد يتم بالتدريب.

وقال عبد الحكيم بن مُعمر في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة السعودية: “لا يوجد علاجات دوائية، لمن يعانون من التأتأة، بل العلاج يكون للأمراض المصاحبة لها فقط، مثل معالجة الإكتئاب للأشخاص الكبار الذين تم عرضهم على طبيب نفسي”.

وأوضح، أن خطورة التأتأة تختلف بـ أختلاف العمر، فهي أكثر سهولة في مرحلة الصغر، عن الأشخاص الكبار، وذلك بسبب عدم شعور الأطفال بحجم المشكلة التي يعانون منها على عكس البالغين التي قد تسبب لهم أزمة نفسية.

ونصح الأباء بأن يحاولون علاج التأتأة من بداية ظهورها، وليس بعد سنةأو أثنين، خاصة مع توافر برامج مساعدة ناجحة مثل ريد ستارت الذي يُساهم بجانب سلوكي وتدريبي، فضلًا عن تعليم الأسرة كيفية التعامل.

وأشار: “الأطفال في سن المدرسة تكون معالجتهم أسهل لأنها أكثر مباشرة، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يرهب، يتفهم حجم المشكلة، ولماذا الوالدين يطلبون منه الذهاب لـ جلسات علاجية على عكس الكبار الذي يشعرون بشدة المشكلة”.

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Source almnatiq

